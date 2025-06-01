البولنديون يدلون بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد في جولة الإعادة

الوكيل الإخباري- يتوجه 29 مليون ناخب بولندي إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد، للتصويت في جولة الإعادة لانتخاب رئيس جديد خلفًا للرئيس "أندريه دودا".

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وبحسب وكالة الأنباء البولندية الرسمية، يخوض المنافسة النهائية مرشحان هما رافال ترزاسكوفسكي عمدة وارسو الذي حصل على 31 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى، وكارول نوروكي المؤرخ المحافظ الذي جاء ثانيًا بنسبة 29 بالمئة من الأصوات، فيما تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقارب كبير بين المرشحين في نسب التأييد.



وجرت الجولة الأولى من الانتخابات في الـ18 من أيار الماضي بمشاركة واسعة من الناخبين، حيث تنافس فيها عشرة مرشحين.



وفي بولندا، يشغل الرئيس فترة خمس سنوات ويتمتع بسلطات واسعة، بما في ذلك تمثيل البلاد في الخارج، وتشكيل السياسة الخارجية، وتعيين رئيس الوزراء والوزراء، والعمل كقائد أعلى للقوات المسلحة في حالة الحرب.

بترا