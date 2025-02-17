البيان الختامي للقمة الإفريقية يشدد على رفض تهجير الفلسطينيين

الوكيل الإخباري- أكد البيان الختامي لقمة الاتحاد الإفريقي الـ38، أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم مخالف للقانون الدولي.

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وشدد البيان الختامي للقمة التي اختتمت أعمالها في أديس أبابا، على رفض الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي واستهداف المدنيين والبنية التحتية، مشيرا إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار.