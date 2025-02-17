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البيان الختامي للقمة الإفريقية يشدد على رفض تهجير الفلسطينيين

غزة
غزة
الإثنين، 17-02-2025 03:45 م

الوكيل الإخباري-    أكد البيان الختامي لقمة الاتحاد الإفريقي الـ38، أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم مخالف للقانون الدولي.

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وشدد البيان الختامي للقمة التي اختتمت أعمالها في أديس أبابا، على رفض الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي واستهداف المدنيين والبنية التحتية، مشيرا إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار.


وندد البيان بالحرب الإسرائيلية والعدوان الهمجي على قطاع غزة، ودعا القادة الأفارقة إلى وقف أي شكل من التعاون أو التطبيع مع إسرائيل حتى تنهي احتلالها وعدوانها على فلسطين.

 
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