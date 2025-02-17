البيان الختامي للقمة الإفريقية يشدد على رفض تهجير الفلسطينيين

وشدد البيان الختامي للقمة التي اختتمت أعمالها في أديس أبابا، على رفض الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي واستهداف المدنيين والبنية التحتية، مشيرا إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار.
وندد البيان بالحرب الإسرائيلية والعدوان الهمجي على قطاع غزة، ودعا القادة الأفارقة إلى وقف أي شكل من التعاون أو التطبيع مع إسرائيل حتى تنهي احتلالها وعدوانها على فلسطين.
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