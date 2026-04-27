الإثنين 2026-04-27 10:39 م

البيت الأبيض: إطلاق النار خلال عشاء الصحفيين هو ثالث محاولة لاغتيال ترامب

البيت الأبيض
 
الإثنين، 27-04-2026 09:29 م

الوكيل الإخباري-   وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، الاثنين، الهجوم الذي وقع السبت خلال حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض بأنه محاولة الاغتيال الكبرى الثالثة ضد الرئيس دونالد ترامب.

وأكدت ليفيت، في أول إفادة صحفية تقدمها منذ واقعة مساء السبت، أن رئيسة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، ستعقد اجتماعا مع مسؤولين من وزارة الأمن الداخلي، وجهاز الخدمة السرية، وفريق عمليات البيت الأبيض "لضمان سلامة وأمن الرئيس".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 