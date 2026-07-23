البيت الأبيض: إعلان أميركي مرتقب الخميس حول الرسوم الجمركية

ولدى سؤالها عن الموعد النهائي المرتقب، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين: "سيصدر إعلان قريبا جدا، في وقت لاحق اليوم (الخميس)" مضيفة "أكتفي بالقول: ترقّبوا مزيدا من التفاصيل".
وفي نهاية شباط، ألغت المحكمة العليا الأميركية جزءا كبيرا من رسوم جمركية فرضها الرئيس الأميركي، معتبرة أنه أساء تفسير القانون لتبريرها، من دون أن يشمل الإلغاء الرسوم على قطاعات معينة وخصوصا السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس.
لكن ترامب سارع إلى فرض رسوم جمركية جديدة مؤقتة نسبتها 10%، استنادا إلى قانون مختلف يُجيز له فرض هذه التعرفات الإضافية لمدة أقصاها 150 يوما، تنتهي الجمعة.
ومنذ ذلك الحين، أعدّت الإدارة الأميركية حزمة جديدة من الرسوم تستهدف نحو 60 اقتصادا بدعوى وجود مخاوف تتعلق بالعمل القسري، وذلك في إطار سعيها لإعادة بناء الحاجز الجمركي الذي يدافع عنه ترامب.
لكن المسؤولين لم يحدّدوا بعد جدولا زمنيا لتطبيق الرسوم الجديدة، التي ستراوح نسبتها بين 10% و12,5%.
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