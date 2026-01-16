البيت الأبيض: إيران علّقت عمليات إعدام 800 متظاهر كانت مرتقبة الأربعاء

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين، إنّ "الرئيس يدرك اليوم أنّ 800 عملية إعدام كان من المقرّر تنفيذها (الأربعاء)، قد تم تعليقها".
-
