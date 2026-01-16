البيت الأبيض: إيران علّقت عمليات إعدام 800 متظاهر كانت مرتقبة الأربعاء

الوكيل الإخباري- أعلن البيت الأبيض الخميس، أنّ إيران علّقت عمليات إعدام 800 متظاهر، جراء الضغط الذي مارسه الرئيس دونالد ترامب على خلفية قمع الاحتجاجات، مشيرا إلى أنّ الخيار العسكري لا يزال مطروحا.

اضافة اعلان