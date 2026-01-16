الجمعة 2026-01-16 01:28 ص

البيت الأبيض: إيران علّقت عمليات إعدام 800 متظاهر كانت مرتقبة الأربعاء

البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية
البيت الأبيض
 
الجمعة، 16-01-2026 12:26 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن البيت الأبيض الخميس، أنّ إيران علّقت عمليات إعدام 800 متظاهر، جراء الضغط الذي مارسه الرئيس دونالد ترامب على خلفية قمع الاحتجاجات، مشيرا إلى أنّ الخيار العسكري لا يزال مطروحا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين، إنّ "الرئيس يدرك اليوم أنّ 800 عملية إعدام كان من المقرّر تنفيذها (الأربعاء)، قد تم تعليقها".

 
 


