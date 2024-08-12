البيت الأبيض: إيران قد تشن هجوما "كبيرا" على إسرائيل هذا الأسبوع

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين "علينا أن نكون على استعداد لما يمكن أن تكون مجموعة هجمات كبيرة".
وأضاف "نتشارك مع نظرائنا الإسرائيليين ذات المخاوف والتوقعات في ما يتعلّق بالتوقيت ، قد يتم (الهجوم) هذا الأسبوع".
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