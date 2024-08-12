البيت الأبيض: إيران قد تشن هجوما "كبيرا" على إسرائيل هذا الأسبوع

الوكيل الإخباري- أعلن البيت الأبيض الاثنين، أن إيران قد تشن هجوما "كبيرا" على إسرائيل هذا الأسبوع، في وقت بحث الرئيس الأميركي جو بايدن الأزمة مع قادة أوروبيين.



وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين "علينا أن نكون على استعداد لما يمكن أن تكون مجموعة هجمات كبيرة".