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البيت الأبيض: إيران قد تشن هجوما "كبيرا" على إسرائيل هذا الأسبوع

علم دولة ايران
علم إيران




 

الإثنين، 12-08-2024 09:58 م

الوكيل الإخباري-   أعلن البيت الأبيض الاثنين، أن إيران قد تشن هجوما "كبيرا" على إسرائيل هذا الأسبوع، في وقت بحث الرئيس الأميركي جو بايدن الأزمة مع قادة أوروبيين.


وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين "علينا أن نكون على استعداد لما يمكن أن تكون مجموعة هجمات كبيرة".


وأضاف "نتشارك مع نظرائنا الإسرائيليين ذات المخاوف والتوقعات في ما يتعلّق بالتوقيت ، قد يتم (الهجوم) هذا الأسبوع".

gnews

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