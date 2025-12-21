الأحد 2025-12-21 11:41 م

البيت الأبيض: احتجاز ناقلة نفط قرب فنزويلا لن يرفع الأسعار
الأحد، 21-12-2025 09:31 م
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، أن الإدارة الأمريكية لا تتوقع ارتفاع أسعار النفط بعد احتجاز الولايات المتحدة لناقلة نفط قرب السواحل الفنزويلية.اضافة اعلان


وقال هاسيت في حديث لقناة "سي بي إس"، يوم الأحد، إن "هذه أحجام غير كبيرة بالمقارنة مع العرض العالمي".

وتابع: "وبالتالي لا أعتقد أن الناس في الولايات المتحدة يجب أن يكونوا قلقين إزاء ارتفاع الأسعار بسبب احتجاز تلك السفن. وعددها قليل، وكانت مرتبطة بالسوق السوداء".

يذكر أن الولايات المتحدة أوقفت يوم السبت ناقلة نفط بالقرب من سواحل فنزويلا، لتصبح هذه ثاني ناقلة احتجزتها الولايات المتحدة في المنطقة بعد احتجاز ناقلة أخرى يوم 10 ديسمبر.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الولايات المتحدة تقوم يوم الأحد بعملية احتجاز لناقلة نفط جديدة بالقرب من السواحل الفنزويلية.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض حصار على فنزويلا لمنع نقل النفط من أو إلى البلاد.

