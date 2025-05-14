البيت الأبيض: الاتفاقات بين واشنطن والدوحة ستحقق تبادلا اقتصاديا 1.2 تريليون دولار

وأضاف البيان أن الاتفاقات تشمل صفقة بقيمة 96 مليار دولار مع الخطوط الجوية القطرية؛ لشراء ما يصل إلى 210 طائرات بوينغ من طرازي 787 دريملاينر و777إكس مزودة بمحركات جنرال إلكتريك.
وتتضمن أيضا بيان نوايا ربما يؤدي إلى استثمارات بقيمة 38 مليار دولار في قاعدة العيديد الجوية القطرية وقدرات أخرى للدفاع الجوي والأمن البحري.
-
أخبار متعلقة
-
إجراءات جديدة على سياسة الهجرة في بريطانيا
-
أمير قطر لترامب: أعلم أنك رجل سلام وتريد إحلال السلام في المنطقة
-
قطر توقع صفقة بقيمة 200 مليار دولار لشراء طائرات من بوينغ خلال زيارة ترامب
-
الخارجية السورية تكشف تفاصيل ما دار في لقاء الرياض
-
ترامب يصل إلى الدوحة في ثاني محطة من زيارته الخليجية
-
وزير الخارجية السعودي: اتفقنا على ضرورة وقف الحرب في غزة والإفراج عن المحتجزين
-
الرئيس الأميركي ترامب يغادر العاصمة الرياض
-
ماذا طلب ترامب من الشرع .. ؟