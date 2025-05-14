الأربعاء 2025-05-14 09:01 م
 

البيت الأبيض: الاتفاقات بين واشنطن والدوحة ستحقق تبادلا اقتصاديا 1.2 تريليون دولار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
 
الأربعاء، 14-05-2025 08:40 م
الوكيل الإخباري-   أعلن البيت الأبيض في بيان حقائق يلخص بعض تفاصيل الاتفاقيات أن الاتفاقات التي وقّعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، ستحقق "تبادلا اقتصاديا بقيمة 1.2 تريليون دولار على الأقل".اضافة اعلان


وأضاف البيان أن الاتفاقات تشمل صفقة بقيمة 96 مليار دولار مع الخطوط الجوية القطرية؛ لشراء ما يصل إلى 210 طائرات بوينغ من طرازي 787 دريملاينر و777إكس مزودة بمحركات جنرال إلكتريك.

وتتضمن أيضا بيان نوايا ربما يؤدي إلى استثمارات بقيمة 38 مليار دولار في قاعدة العيديد الجوية القطرية وقدرات أخرى للدفاع الجوي والأمن البحري.
 
gnews

أحدث الأخبار

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يزور بغداد للمشاركة في الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ34

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

عربي ودولي البيت الأبيض: الاتفاقات بين واشنطن والدوحة ستحقق تبادلا اقتصاديا 1.2 تريليون دولار

بريطانيا

عربي ودولي إجراءات جديدة على سياسة الهجرة في بريطانيا

جانب من اللقاء

أخبار محلية المومني: نقابة الصحفيين ستظل صوتًا حرًا يدافع عن الحقوق المهنية والمعيشية للإعلاميين

ا وزير المالية السوري محمد يسر برنية

أخبار محلية وزير المالية السوري بعد رفع العقوبات الأميركية: المستثمرون مرحب بهم

غزة

فلسطين أوامر إخلاء إسرائيلية للأهالي بحي الرمال في غزة

عملية إجلاء طبي

أخبار محلية القوات المسلحة تنفذ عملية إجلاء طبي جديدة لأطفال مرضى بالسرطان من غزة

محل لبيع وشراء الذهب

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم



 
 





الأكثر مشاهدة