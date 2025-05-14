البيت الأبيض: الاتفاقات بين واشنطن والدوحة ستحقق تبادلا اقتصاديا 1.2 تريليون دولار

08:40 م

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الوكيل الإخباري- أعلن البيت الأبيض في بيان حقائق يلخص بعض تفاصيل الاتفاقيات أن الاتفاقات التي وقّعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، ستحقق "تبادلا اقتصاديا بقيمة 1.2 تريليون دولار على الأقل". اضافة اعلان





وأضاف البيان أن الاتفاقات تشمل صفقة بقيمة 96 مليار دولار مع الخطوط الجوية القطرية؛ لشراء ما يصل إلى 210 طائرات بوينغ من طرازي 787 دريملاينر و777إكس مزودة بمحركات جنرال إلكتريك.



وتتضمن أيضا بيان نوايا ربما يؤدي إلى استثمارات بقيمة 38 مليار دولار في قاعدة العيديد الجوية القطرية وقدرات أخرى للدفاع الجوي والأمن البحري.