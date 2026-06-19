البيت الأبيض: الاتفاق مع إيران يطبق مبدأ أمريكا أولا

وأضاف أن الاتفاق يستبعد ما وصفه بسياسات الاسترضاء الفاشلة، ودفع الأموال، والانخراط في الحروب التي لا نهاية لها.
وأشار البيت الأبيض إلى أن الحروب الممتدة أضعفت الولايات المتحدة على مدى عشرات السنين، مؤكداً أن الاتفاق الجديد يأتي في إطار نهج مختلف يركز على المصالح الأمريكية.
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