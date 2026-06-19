البيت الأبيض: الاتفاق مع إيران يطبق مبدأ أمريكا أولا

10:09 م

الوكيل الإخباري- أكد البيت الأبيض أن الاتفاق مع إيران يضمن عدم حصول طهران مطلقاً على سلاح نووي، مشيراً إلى أنه يجسد مبدأ "أمريكا أولاً". اضافة اعلان





وأضاف أن الاتفاق يستبعد ما وصفه بسياسات الاسترضاء الفاشلة، ودفع الأموال، والانخراط في الحروب التي لا نهاية لها.



وأشار البيت الأبيض إلى أن الحروب الممتدة أضعفت الولايات المتحدة على مدى عشرات السنين، مؤكداً أن الاتفاق الجديد يأتي في إطار نهج مختلف يركز على المصالح الأمريكية.









