البيت الأبيض: البحرية الأميركية لم ترافق أي سفن عبر مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- قال البيت الأبيض إن الجيش الأميركي لم يرافق أي سفن تجارية عبر مضيق هرمز، وذلك بعد وقت قصير من حذف وزير الطاقة الأميركي كريس رايت منشورا على منصة إكس ورد فيه أن البحرية رافقت بنجاح ناقلة نفط عبر هذا الممر المائي الحيوي.

