البيت الأبيض: القصف الروسي لأوكرانيا يثير غضب بايدن

وذكر المكتب الصحفي، أن الرئيس الأمريكي أعلن في بيان صدر يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستواصل مع المجتمع الدولي تقديم المساعدة لأوكرانيا.
وفي هذا الصدد، أوعز بايدن للبنتاغون بمواصلة زيادة إمدادات الأسلحة إلى نظام كييف.
يوم الثلاثاء الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي قصف مطارات عسكرية ومستودعات للذخيرة وللطائرات بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قد قال في 2 ديسمبر، إن كييف ستتلقى مساعدات عسكرية أمريكية، بما في ذلك مئات الآلاف من قذائف المدفعية وآلاف الصواريخ، بحلول منتصف يناير 2025. وأشار سوليفان كذلك حينها، إلى أنه من المقرر تسليم شحنات إضافية من الصواريخ الاعتراضية.
ويذكر أن الولايات المتحدة خلال ولاية جو بايدن قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 63.5 مليار دولار، بما فيها 62.9 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية.
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