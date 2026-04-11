البيت الأبيض: المباحثات المباشرة مع إيران وباكستان "متواصلة"

الوكيل الإخباري- أعلن البيت الأبيض، السبت، أن المحادثات المباشرة بين وفدي طهران وواشنطن تتواصل في إسلام آباد، سعيا للتوصل إلى تسوية تضع حدا لحرب إيران.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إنّ المحادثات "متواصلة"، وذلك بعدما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأنّه تمّ عقد جولتين من المفاوضات، وأن جولة ثالثة يحتمل أن تعقد هذه الليلة أو غدا.