السبت 2026-04-11 11:38 م

البيت الأبيض: المباحثات المباشرة مع إيران وباكستان "متواصلة"

السبت، 11-04-2026 09:37 م

الوكيل الإخباري-   أعلن البيت الأبيض، السبت، أن المحادثات المباشرة بين وفدي طهران وواشنطن تتواصل في إسلام آباد، سعيا للتوصل إلى تسوية تضع حدا لحرب إيران.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إنّ المحادثات "متواصلة"، وذلك بعدما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأنّه تمّ عقد جولتين من المفاوضات، وأن جولة ثالثة يحتمل أن تعقد هذه الليلة أو غدا.


وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية "وفقا للمعلومات التي أفاد بها مصدر مقرّب من فريق التفاوض... من المرجّح أن تُعقد جولة أخرى من المفاوضات الليلة أو غدا".

 
 


أحدث الأخبار

البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية

عربي ودولي محكمة تسمح باستمرار أعمال بناء قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يقول إنه يريد اتفاق سلام مع لبنان "يدوم لأجيال"

مضيق هرمز

عربي ودولي هيغسيث: مدمرتان أمريكيتان عبرتا هرمز لضمان خلوه من الألغام

مضيق هرمز

عربي ودولي فايننشال تايمز : خلاف رئيسي حول فتح مضيق هرمز

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: الحرب على إيران "سحقت" برنامجيها النووي والصاروخي

البيت الأبيض: المباحثات المباشرة مع إيران وباكستان "متواصلة"

عربي ودولي البيت الأبيض: المباحثات المباشرة مع إيران وباكستان "متواصلة"

إشهار رواية "المربية" للكاتب العظمات

أخبار محلية إشهار رواية "المربية" للكاتب العظمات

لبنان يسحب اعتماد السفير الإيراني

عربي ودولي الصحة اللبنانية: حصيلة العدوان الاسرائيلي 2020 شهيدا و 6400 جريح



 






الأكثر مشاهدة