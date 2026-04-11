البيت الأبيض: المباحثات مع إيران في باكستان كانت ثلاثية وجها لوجه

الوكيل الإخباري- قال البيت الأبيض، السبت، إن الولايات المتحدة وإيران وباكستان أجرت مباحثات ثلاثية وجها لوجه في إسلام آباد السبت.

وأوضح مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض أن الأطراف الثلاثة يعقدون مباحثات مباشرة في العاصمة الباكستانية، على عكس المفاوضات التي سبق لواشنطن وطهران أن أجرتاها في الأشهر الماضية، والتي كانت تتمّ عن طريق وسطاء ينقلون رسائل بين وفدين يجلسان في غرفتين منفصلتين.