 
الخميس 2024-09-05 11:25 م
 

 

البيت الأبيض: المفاوضات مستمرة رغم تصريحات نتنياهو

البيت الأبيض
البيت الأبيض
الخميس، 05-09-2024 11:11 م

الوكيل الإخباري-   أعلن البيت الأبيض، الخميس، أنه على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "وقف إطلاق النار في غزة ليس وشيكاً" إلا أن المفاوضات مستمرة، فإنه متفائل بخصوص وقف إطلاق النار.

اضافة اعلان

 

جاء ذلك على لسان جون كيربي، مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي عقده عبر الفيديو، حول آخر الأوضاع في غزة.

وقال كيربي، إنه على الرغم من عدم وجود نتيجة واضحة من مفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة والقاهرة، إلا أنه تم إحراز تقدم في العديد من القضايا، لكن لا تزال هناك خلافات، خاصة بشأن تبادل الأسرى.

وأكد أن الولايات المتحدة تريد وقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن، وأنها تعمل جاهدة من أجل ذلك.

 
gnews

أحدث الأخبار

جلسة حوارية نظمها مركز شباب وشابات غرب

أخبار محلية حوارية في إربد حول أشكال التنمر وسبل محاربته

البيت الأبيض

عربي ودولي البيت الأبيض: المفاوضات مستمرة رغم تصريحات نتنياهو

بلدية إربد

أخبار محلية بلدية اربد: مليون وثلاثة وتسعين ألف دينار لأعمال تعبيد جديدة

إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون يكلف بارنييه تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة

تصاعد الدخان إثر غارة إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان

عربي ودولي غارة إسرائيلية على مروحين جنوب لبنان

العاصمة عمان

الطقس الارصاد : تحذير من تدني مدى الرؤية فوق الجبال الشمالية صباح الجمعة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

أخبار محلية الأردن يدعو ألمانيا إلى فرض عقوبات على إسرائيل

الاحتجاجات تتصاعد في إسرائيل للمطالبة بصفقة تبادل

فلسطين الآلاف يتظاهرون في إسرائيل للمطالبة بصفقة



 


الأكثر مشاهدة