البيت الأبيض: المفاوضات مستمرة رغم تصريحات نتنياهو

وقال كيربي، إنه على الرغم من عدم وجود نتيجة واضحة من مفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة والقاهرة، إلا أنه تم إحراز تقدم في العديد من القضايا، لكن لا تزال هناك خلافات، خاصة بشأن تبادل الأسرى.
وأكد أن الولايات المتحدة تريد وقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن، وأنها تعمل جاهدة من أجل ذلك.
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