البيت الأبيض: المفاوضات مستمرة رغم تصريحات نتنياهو

الوكيل الإخباري- أعلن البيت الأبيض، الخميس، أنه على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "وقف إطلاق النار في غزة ليس وشيكاً" إلا أن المفاوضات مستمرة، فإنه متفائل بخصوص وقف إطلاق النار.

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