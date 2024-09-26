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البيت الأبيض: النداء لوقف إطلاق النار في لبنان أطلق بـ"التنسيق" مع إسرائيل

البيت الأبيض
البيت الأبيض
الخميس، 26-09-2024 09:46 م

الوكيل الإخباري-   أكّد البيت الأبيض الخميس، أنّ النداء الدولي لوقف إطلاق النار في لبنان أُطلق بـ"التنسيق" مع إسرائيل، وذلك بينما رفضت إسرائيل في وقت لاحق مقترح هدنة مع حزب الله.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين غان بيار للصحافيين إنّ "البيان تمّ تنسيقه بالفعل مع الجانب الإسرائيلي"، مضيفة أنّ المحادثات تتواصل خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.


ورفضت إسرائيل الخميس مقترح هدنة مع حزب الله لمدة 21 يوما طرحته دول أبرزها الولايات المتحدة، مع مواصلة جيشها شنّ غارات جوية مكثّفة في لبنان، يردّ عليها الحزب بإطلاق صواريخ.

 
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