البيت الأبيض: الولايات المتحدة تؤكد أنها "لا تسعى إلى حرب" مع روسيا

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، إن "روسيا هي من يتسبب بالتصعيد" في أوكرانيا، بينما تتهم موسكو واشنطن بتصعيد النزاع عبر السماح للجيش الأوكراني بقصف عمق الأراضي الروسية.
وأضافت جان-بيار: "التصعيد الأساسي يتمثل في أن روسيا تستعين ببلد آخر"، في إشارة إلى مشاركة جنود كوريين شماليين في قتال كييف.
من جهتها، أكدت نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، سابرينا سينغ، أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى صراع إقليمي أوسع" في أوروبا. وقالت: "نحن لا نسعى إلى الحرب مع روسيا"، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن إدارة الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن، ستواصل "تسليح أوكرانيا ودعمها".
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