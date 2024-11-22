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البيت الأبيض: الولايات المتحدة تؤكد أنها "لا تسعى إلى حرب" مع روسيا

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 22-11-2024 10:30 ص

الوكيل الإخباري-   قالت الولايات المتحدة الأميركية، ليل الخميس، إنها "لا تسعى إلى حرب مع روسيا"، متهمة موسكو بـ"إثارة التصعيد" في أوكرانيا، بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الصراع في هذا البلد اكتسب "عناصر ذات طابع عالمي"، بحسب واشنطن تايمز.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، إن "روسيا هي من يتسبب بالتصعيد" في أوكرانيا، بينما تتهم موسكو واشنطن بتصعيد النزاع عبر السماح للجيش الأوكراني بقصف عمق الأراضي الروسية.


وأضافت جان-بيار: "التصعيد الأساسي يتمثل في أن روسيا تستعين ببلد آخر"، في إشارة إلى مشاركة جنود كوريين شماليين في قتال كييف.


من جهتها، أكدت نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، سابرينا سينغ، أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى صراع إقليمي أوسع" في أوروبا. وقالت: "نحن لا نسعى إلى الحرب مع روسيا"، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن إدارة الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن، ستواصل "تسليح أوكرانيا ودعمها".

 
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