البيت الأبيض: بايدن يلقي خطاب الوداع من المكتب البيضاوي الأربعاء

الوكيل الإخباري- يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن إلقاء خطاب وداع للأمة من المكتب البيضاوي يوم الأربعاء المقبل، قبل خمسة أيام من أداء دونالد ترامب اليمين الدستورية.

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وستكون تصريحات الرئيس في الساعة الثامنة مساءً آخر فرصة مهمة بالنسبة له للتحدث إلى الأميركيين والعالم قبل مغادرة منصبه في ظهر يوم 20 يناير (كانون الثاني). ويعقب هذا الخطاب خطاب آخر يوم الاثنين من وزارة الخارجية، حيث سيلقي خطابًا يركز على إرث سياسته الخارجية.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحافيين في وقت سابق يوم الجمعة، إن بايدن سيلقي الضوء على «أكثر من 50 عامًا من عمله كمسؤول حكومي».