البيت الأبيض: تأثير الإغلاق الحكومي أسوأ بكثير‭ ‬من المتوقع

الوكيل الإخباري- قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، الجمعة، إنّ التأثير الاقتصادي لإغلاق الحكومة الأميركية أسوأ بكثير مما كان متوقعا، لكنه رجح أن ينتعش الاقتصاد الأميركي بسرعة بمجرد انتهاء الإغلاق.

اضافة اعلان



وأضاف هاسيت في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس نتورك أن مشاريع البناء بدأت في التباطؤ، كما أن قطاع السفر يعاني.



وتابع "قطاع السفر والترفيه يواجه ضغوطا كبيرة، وإذا استمر هذا الوضع وتراجعت حركة الطيران لأسبوع أو أسبوعين إضافيين، فيمكن القول إننا سنشهد على الأقل تباطؤا على المدى القريب".