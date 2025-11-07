الجمعة 2025-11-07 10:17 م
 

البيت الأبيض: تأثير الإغلاق الحكومي أسوأ بكثير‭ ‬من المتوقع

البيت الأبيض
البيت الأبيض
 
الجمعة، 07-11-2025 08:23 م

الوكيل الإخباري-   قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، الجمعة، إنّ التأثير الاقتصادي لإغلاق الحكومة الأميركية أسوأ بكثير مما كان متوقعا، لكنه رجح أن ينتعش الاقتصاد الأميركي بسرعة بمجرد انتهاء الإغلاق.

وأضاف هاسيت في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس نتورك أن مشاريع البناء بدأت في التباطؤ، كما أن قطاع السفر يعاني.


وتابع "قطاع السفر والترفيه يواجه ضغوطا كبيرة، وإذا استمر هذا الوضع وتراجعت حركة الطيران لأسبوع أو أسبوعين إضافيين، فيمكن القول إننا سنشهد على الأقل تباطؤا على المدى القريب".


وأشار إلى أن سوق العمل أصبحت أضعف قليلا، ويرجع ذلك جزئيا إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الإغلاق الحكومي المستمر منذ 38 يوما.

 
 
