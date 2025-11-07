البيت الأبيض: تأثير الإغلاق الحكومي أسوأ بكثير‭ ‬من المتوقع

وأضاف هاسيت في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس نتورك أن مشاريع البناء بدأت في التباطؤ، كما أن قطاع السفر يعاني.
وتابع "قطاع السفر والترفيه يواجه ضغوطا كبيرة، وإذا استمر هذا الوضع وتراجعت حركة الطيران لأسبوع أو أسبوعين إضافيين، فيمكن القول إننا سنشهد على الأقل تباطؤا على المدى القريب".
وأشار إلى أن سوق العمل أصبحت أضعف قليلا، ويرجع ذلك جزئيا إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الإغلاق الحكومي المستمر منذ 38 يوما.
