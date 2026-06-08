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البيت الأبيض: ترامب تحدث هاتفيا مع نتنياهو الاثنين

تواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما أكد مسؤول في البيت الأبيض، عقب تبادل إيران وإسرائيل الضربات للمرة الأولى منذ إعلان الهدنة في نيسان
ارشيفية
 
الإثنين، 08-06-2026 07:16 م
الوكيل الإخباري-   تواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما أكد مسؤول في البيت الأبيض، عقب تبادل إيران وإسرائيل الضربات للمرة الأولى منذ إعلان الهدنة في نيسان.اضافة اعلان


وأتى ذلك في يوم حث الرئيس الأميركي عبر منصات التواصل الاجتماعي، البلدين على وقف إطلاق النار "فورا".

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤول كبير، الاثنين، قوله إن إسرائيل أوقفت ضرباتها على إيران بناء على طلب من ترامب، في وقت حذر فيه المسؤول من أنهم سيهاجمون الضاحية الجنوبية لبيروت إذا استمرت هجمات حزب الله على إسرائيل.

كما أعلنت إيران، انتهاء عملياتها العسكرية ضدّ إسرائيل، وفق ما أفادت به القيادة الموحدة للقوات المسلحة.

وحذرت القيادة الإيرانية من شنّ هجمات أشد إذا واصلت إسرائيل ضرباتها على لبنان.
 
 


gnews

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