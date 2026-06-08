البيت الأبيض: ترامب تحدث هاتفيا مع نتنياهو الاثنين

وأتى ذلك في يوم حث الرئيس الأميركي عبر منصات التواصل الاجتماعي، البلدين على وقف إطلاق النار "فورا".
وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤول كبير، الاثنين، قوله إن إسرائيل أوقفت ضرباتها على إيران بناء على طلب من ترامب، في وقت حذر فيه المسؤول من أنهم سيهاجمون الضاحية الجنوبية لبيروت إذا استمرت هجمات حزب الله على إسرائيل.
كما أعلنت إيران، انتهاء عملياتها العسكرية ضدّ إسرائيل، وفق ما أفادت به القيادة الموحدة للقوات المسلحة.
وحذرت القيادة الإيرانية من شنّ هجمات أشد إذا واصلت إسرائيل ضرباتها على لبنان.
-
أخبار متعلقة
-
إيران: عودة الرحلات الجوية لمسارها الطبيعي
-
إسرائيل تتعهد بمواصلة حملتها العسكرية في لبنان رغم تحذيرات إيران
-
وزارة الدفاع السعودية تنفي تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية للاستهداف
-
إجلاء طاقم ناقلة نفط بعد حريق على متنها قبالة سلطنة عمان
-
إعلام عبري: نتنياهو يحسم قرار التصعيد مع إيران
-
مسؤول أمريكي يكذب إسرائيل: هذا الأمر لم يحدث
-
باكستان تكشف آخر تطورات الاتفاق بين أمريكا وإيران
-
بزشكيان: أولويتنا هو الأمن القومي ولن نتراجع أمام أي تهديد