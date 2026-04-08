الأربعاء 2026-04-08 11:08 م

البيت الأبيض: ترامب تمكن من فتح هرمز.. لا تستهينوا بقدرته على صناعة السلام!

البيت الأبيض
 
الأربعاء، 08-04-2026 06:56 ص

الوكيل الإخباري-   دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إلى عدم الاستهانة أبدا بقدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعزيز مصالح أمريكا بنجاح وصناعة السلام.

وتعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الهجوم على إيران لمدة أسبوعين، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "هذا نصر للولايات المتحدة، تحقق بفضل الرئيس دونالد ترامب وجيشنا الرائع".

وأضافت منذ بداية عملية "الغضب الملحمي"، قدر الرئيس ترامب أن تستغرق العملية من 4 إلى 6 أسابيع. وبفضل القدرات المذهلة لمقاتلينا، نجحنا في تحقيق أهدافنا العسكرية الأساسية بل وتجاوزناها خلال 38 يوما".

وأكدت أن وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة سيقدمان المزيد من المعلومات حول ذلك اليوم صباحا.

وأكدت أن "نجاح الجيش الأمريكي خلق أقصى درجات الضغط، مما أتاح للرئيس ترامب وفريقه الدخول في مفاوضات صعبة أسفرت الآن عن فتح نافذة لحل دبلوماسي وسلام طويل الأمد. بالإضافة إلى ذلك، تمكن الرئيس ترامب من إعادة فتح مضيق هرمز".

 
 


