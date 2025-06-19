الخميس 2025-06-19 09:53 م
 

البيت الأبيض: ترامب سيتخذ خلال أسبوعين قرارا بشأن مهاجمة إيران

ترامب
ترامب
 
الخميس، 19-06-2025 09:04 م

الوكيل الإخباري-   قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ان ترامب سيتخذ خلال أسبوعين قرارا بشأن مهاجمة إيران.

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وأضافت "يجب ألا يفاجأ أحد بموقف الرئيس ترامب بشأن إيران".


وتابعت "ترامب قال إنه سيتخذ خلال أسبوعين قرارا بشأن المشاركة في الحرب بين إسرائيل وإيران".


وبينت ان الرئيس ترامب أعطى مجالا كبيرا وبذل كثيرا من الجهد للتوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران.


واشارت الى ان ترامب قال إن هناك فرصة كبيرة لإجراء مفاوضات قد تعقد أو لا تعقد مع إيران قريبا.

 
gnews

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