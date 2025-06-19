البيت الأبيض: ترامب سيتخذ خلال أسبوعين قرارا بشأن مهاجمة إيران

الوكيل الإخباري- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ان ترامب سيتخذ خلال أسبوعين قرارا بشأن مهاجمة إيران.

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وأضافت "يجب ألا يفاجأ أحد بموقف الرئيس ترامب بشأن إيران".



وتابعت "ترامب قال إنه سيتخذ خلال أسبوعين قرارا بشأن المشاركة في الحرب بين إسرائيل وإيران".



وبينت ان الرئيس ترامب أعطى مجالا كبيرا وبذل كثيرا من الجهد للتوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران.