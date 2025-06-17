البيت الأبيض: ترامب سيغادر قمة مجموعة السبع بسبب الأحداث في الشرق الأوسط

02:57 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/734532 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- سيغادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قمة مجموعة السبع ليل الاثنين، قبل يوم مما كان مقررا، بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، وفق ما أعلن البيت الأبيض، بعدما دعا على منصته الاجتماعية تروث سوشال "يجب على الجميع إخلاء طهران فورا". اضافة اعلان





وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على إكس "بسبب الأحداث في الشرق الأوسط، سيغادر الرئيس ترامب الليلة بعد العشاء مع قادة الدول".