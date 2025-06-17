الثلاثاء 2025-06-17 04:00 ص
 

البيت الأبيض: ترامب سيغادر قمة مجموعة السبع بسبب الأحداث في الشرق الأوسط

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.
 
الثلاثاء، 17-06-2025 02:57 ص
الوكيل الإخباري-   سيغادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قمة مجموعة السبع ليل الاثنين، قبل يوم مما كان مقررا، بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، وفق ما أعلن البيت الأبيض، بعدما دعا على منصته الاجتماعية تروث سوشال "يجب على الجميع إخلاء طهران فورا".اضافة اعلان


وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على إكس "بسبب الأحداث في الشرق الأوسط، سيغادر الرئيس ترامب الليلة بعد العشاء مع قادة الدول".
 
gnews

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