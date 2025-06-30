الإثنين 2025-06-30 09:12 م
 

البيت الأبيض: ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا

البيت الأبيض
البيت الأبيض
 
الإثنين، 30-06-2025 09:02 م
الوكيل الإخباري-   أكد البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا.اضافة اعلان


وأعلن ترامب في أيار أنه سيرفع العقوبات عن سوريا في إطار إجراءات لمساعدة البلاد على إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في أيار الماضي عن قراره رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تحول سياسي لافت وصفه المجلس الأوروبي بأنه جزء من "نهج تدريجي وقابل للعكس" لدعم الانتقال في سوريا وتعافي اقتصادها.

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي وقف إلى جانب الشعب السوري خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، سواء عبر البحث عن حل سياسي أو عبر المساعدات المالية، مشددًا على أن الوقت قد حان ليحظى السوريون بفرصة "إعادة بناء سوريا جديدة، شاملة وتعددية وسلمية، خالية من التدخلات الخارجية الضارة".

كما أوضح البيان أن العقوبات المرتبطة بمساءلة النظام السابق، إضافة إلى القيود المتعلقة بالأمن مثل تلك المفروضة على الأسلحة والتكنولوجيا، ستظل قائمة، مع الإعلان عن فرض إجراءات تقييدية إضافية تستهدف منتهكي حقوق الإنسان والمساهمين في زعزعة الاستقرار.
 
gnews

أحدث الأخبار

البيت الأبيض

عربي ودولي البيت الأبيض: ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا

مصابون من منتظري المساعدات وسط وجنوب غزة

فلسطين شهيد و8 مصابين بقصف منتظري مساعدات في خان يونس

الاحتلال يقتحم بلدة في الخليل

فلسطين الاحتلال يقتحم بلدة في الخليل

مبنى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي

عربي ودولي المحكمة الجنائية الدولية تعلن احتواء هجوم إلكتروني

إسرائيل تقر بتعرض فلسطينيين للأذى في مراكز توزيع المساعدات بغزة

فلسطين إسرائيل تقر بتعرض فلسطينيين للأذى في مراكز توزيع المساعدات بغزة

انتهاء اجتماع أمني برئاسة نتنياهو

فلسطين انتهاء اجتماع أمني برئاسة نتنياهو

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي مجلس الأمن يمدد ولاية القوة الأممية في الجولان لستة أشهر

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي إعلام أميركي: ترامب يوقع اليوم أمرا تنفيذيا لتخفيف العقوبات عن سوريا



 
 





الأكثر مشاهدة