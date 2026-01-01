الثلاثاء 2026-01-27 12:40 ص

البيت الأبيض: ترامب لا يريد أن يرى "جرحى أو قتلى" في شوارع الولايات المتحدة

لرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 27-01-2026 12:35 ص

الوكيل الإخباري-   قال البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب لا يريد أن يرى أي شخص يتعرض للأذى في شوارع الولايات المتحدة، لكنه ألقى باللوم مجددا على الديمقراطيين في مقتل شخصين في مدينة مينيابوليس برصاص شرطة الهجرة.

وصرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين "لا أحد في البيت الأبيض، بمن فيهم الرئيس ترامب، يريد أن أشخاصا يجرحون أو يقتلون في شوارع الولايات المتحدة" قبل أن تحمّل الديمقراطيين "المعادين" مسؤولية الاضطرابات المستمرة منذ أن نشر ترامب عناصر من وكالات أمن فدرالية في مينيابوليس.

 
 


