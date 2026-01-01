البيت الأبيض: ترامب لا يريد أن يرى "جرحى أو قتلى" في شوارع الولايات المتحدة

وصرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين "لا أحد في البيت الأبيض، بمن فيهم الرئيس ترامب، يريد أن أشخاصا يجرحون أو يقتلون في شوارع الولايات المتحدة" قبل أن تحمّل الديمقراطيين "المعادين" مسؤولية الاضطرابات المستمرة منذ أن نشر ترامب عناصر من وكالات أمن فدرالية في مينيابوليس.
