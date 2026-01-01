البيت الأبيض: ترامب لا يريد أن يرى "جرحى أو قتلى" في شوارع الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- قال البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب لا يريد أن يرى أي شخص يتعرض للأذى في شوارع الولايات المتحدة، لكنه ألقى باللوم مجددا على الديمقراطيين في مقتل شخصين في مدينة مينيابوليس برصاص شرطة الهجرة.

