الأربعاء 2026-04-22 11:48 م

البيت الأبيض: ترامب لم يحدد موعدا نهائيا لتلقي مقترح من إيران بشأن إنهاء الحرب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الأربعاء، 22-04-2026 11:04 م

الوكيل الإخباري-   أكد البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب لم يحدد موعدا نهائيا يتعين على إيران خلاله تقديم مقترح بشأن إنهاء الحرب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين: "لم يحدد الرئيس موعدا نهائيا لتلقي مقترح إيراني، على عكس بعض التقارير التي اطلعت عليها اليوم. في نهاية المطاف، سيحدد القائد الأعلى للقوات المسلحة الجدول الزمني".

 
 


