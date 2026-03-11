البيت الأبيض: ترامب لن يكون "سعيدا" إذا تبيّن أن روسيا تمدّ إيران بمعلومات استخباراتية

الوكيل الإخباري- قال البيت الأبيض الثلاثاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يكون "سعيدا" إذا تبيّن أن روسيا تمد إيران بمعلومات استخباراتية في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مع تجنّب توجيه انتقادات حادة لموسكو.

اضافة اعلان