البيت الأبيض: ترامب لن يوقّع اتفاقاً لا يخدم الأمن القومي للبلاد

08:12 ص

الوكيل الإخباري- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لشبكة "فوكس نيوز" إن الرئيس دونالد ترامب لن يوقّع على أي اتفاق لا يخدم الولايات المتحدة وأمنها القومي. اضافة اعلان





وأضافت أن أسعار النفط انخفضت بعد إمضاء مذكرة التفاهم، متوقعة أن تعود إلى مستويات ما قبل الحرب.





