البيت الأبيض: ترامب هو المفاوض الرئيسي ووضع زيلينسكي في مكانه

وأضافت المتحدثة في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "ترامب هو المفاوض الرئيسي والأساسي، وهو الذي تمكن من وضع زيلينسكي في مكانه الحقيقي وأخبره أن الجانب الأمريكي جاد فعلا بخصوص تحقيق اتفاق سلام طويل الأمد.
وفي الوقت نفسه، أشارت ليفيت إلى أنها لم تتلق معلومات بخصوص رد فعل روسيا على الاتفاقات التي تمت مناقشتها في جدة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.
وقالت: "لم أتلق أي معلومات حول ذلك. أعلم فقط أن وزير الخارجية [ماركو] روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز يعملان بشكل جدي فعلا في هذا المجال. من الواضح أن الرئيس [ترامب] منخرط جدا في هذا العمل. ويتم إطلاعه طوال اليوم على الوضع المترتب في العربية السعودية".
ويشار إلى أن مدينة جدة شهدت أمس الثلاثاء، محادثات أمريكية- أوكرانية، وفي ختامها نشر زيلينسكي بيانا مشتركا.
وجاء في البيان أن الجانبين اتفقا على إبرام اتفاق شامل قريبا حول استثمار الموارد والثروات الطبيعية في أوكرانيا.
وأكد نظام كييف استعداده لقبول اقتراح واشنطن بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في الصراع مع روسيا. في المقابل، تعهدت الولايات المتحدة باستئناف تقديم المعلومات الاستخباراتية والدعم لأوكرانيا على الفور.
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