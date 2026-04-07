الأربعاء 2026-04-08 11:08 م

البيت الأبيض: ترامب وحده يعلم ماذا سيفعل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 07-04-2026 10:05 م
الوكيل الإخباري-    قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفات إنّ أمام النظام الإيراني ساعات فقط لإبرام اتفاق.اضافة اعلان


وأكدت ليفات في تصريحات للجزيرة مساء اليوم الثلاثاء، انّ أمام النظام الإيراني حتى 8 مساء بتوقيت واشنطن (3 فجرا بتوقيت مكة المكرمة) لاغتنام اللحظة وإبرام اتفاق.

وأشارت إلى أنّ الرئيس دونالد ترامب وحده يعلم إلى أين وصلت الأمور وما الذي سيفعله.
 
 


