البيت الأبيض: ترامب وحده يعلم ماذا سيفعل

الوكيل الإخباري- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفات إنّ أمام النظام الإيراني ساعات فقط لإبرام اتفاق.





وأكدت ليفات في تصريحات للجزيرة مساء اليوم الثلاثاء، انّ أمام النظام الإيراني حتى 8 مساء بتوقيت واشنطن (3 فجرا بتوقيت مكة المكرمة) لاغتنام اللحظة وإبرام اتفاق.



وأشارت إلى أنّ الرئيس دونالد ترامب وحده يعلم إلى أين وصلت الأمور وما الذي سيفعله.





