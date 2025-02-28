البيت الأبيض: ترامب وزيلينسكي لم يوقعا على اتفاق المعادن

وذكر مسؤول أميركي كبير أن ترامب لا يستبعد التوصل إلى اتفاق شريطة أن تصبح أوكرانيا مستعدة لإجراء محادثة بناءة.
وقال المسؤول إن الأمر متروك للأوكرانيين إذا كان من الممكن وضع موعد جديد للمؤتمر الصحفي المشترك الذي جرى إلغاؤه مع بقاء زيلينسكي في الولايات المتحدة.
-
أخبار متعلقة
-
زيلنيسكي بعد خروجه من البيت الأبيض: شكرًا أميركا
-
تقارير: ترمب طرد زيلينسكي من البيت الأبيض
-
ترامب يوبخ زيلينسكي خلال مواجهة كلامية حادة في المكتب البيضاوي
-
روسيا تعين سفيرا جديدا لدى الولايات المتحدة الأميركية
-
عطل عالمي يضرب واتساب
-
استقالة وزيرة بريطانية احتجاجاً على خفض المساعدات الخارجية
-
روسيا: اتفاق على مواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة
-
السبت اول أيام رمضان في السعودية