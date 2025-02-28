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البيت الأبيض: ترامب وزيلينسكي لم يوقعا على اتفاق المعادن

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني
الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني
الجمعة، 28-02-2025 10:32 م
الوكيل الإخباري-   قال مسؤول بالبيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يوقعا اتفاقا بشأن المعادن الجمعة.اضافة اعلان


وذكر مسؤول أميركي كبير أن ترامب لا يستبعد التوصل إلى اتفاق شريطة أن تصبح أوكرانيا مستعدة لإجراء محادثة بناءة.

وقال المسؤول إن الأمر متروك للأوكرانيين إذا كان من الممكن وضع موعد جديد للمؤتمر الصحفي المشترك الذي جرى إلغاؤه مع بقاء زيلينسكي في الولايات المتحدة.
 
gnews

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