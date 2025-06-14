البيت الأبيض: ترامب ونتنياهو تحدثا الجمعة

12:12 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/734150 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة، على ما أعلن البيت الأبيض، بعدما ضربت إسرائيل منشآت نووية وعسكرية إيرانية وردت طهران على الهجوم. اضافة اعلان





وأكد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس حصول الاتصال، طالبا عدم كشف اسمه. وكان ترامب أفاد الجمعة بأنه تبلّغ بالضربات الإسرائيلية مسبقا الخميس.