البيت الأبيض: ترامب يؤيد الحل الدبلوماسي للصراع الأوكراني

وقالت ليفيت: "يريد الرئيس إنهاء هذه الحرب بحل دبلوماسي".
وأشارت إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال 50 يوما، ستواجه روسيا "رسوما جمركية باهظة للغاية، بالإضافة إلى عقوبات أخرى".
ويوم الاثنين الماضي، أعطى ترامب روسيا مهلة 50 يوما لإبرام اتفاق سلام. فإذا لم يتم الوفاء بالشروط، هددت واشنطن بفرض رسوم بنسبة 100% على واردات السلع الروسية، إلى جانب رسوم ثانوية على الدول التي تشتري نفطها وغازها وناقلات الطاقة الأخرى.
وفي وقت سابق، صرح النائب في البرلمان الأوكراني دميتري رازومكوف عن نية نظام كييف الانسحاب من اتفاقية المعادن المبرمة بينها وبين واشنطن.
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