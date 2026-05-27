البيت الأبيض: تقرير الإعلام الرسمي الإيراني بشأن مذكرة التفاهم غير صحيح

الوكيل الإخباري- وصف البيت الأبيض الأربعاء، مسودة التفاهم التي عرضها التلفزيون الإيراني وتعهّدت بموجبها الولايات المتحدة إنهاء حصارها للموانئ الإيرانية، بأنّها "مفبركة بالكامل".

اضافة اعلان



وقالت الرئاسة الأميركية عبر أحد حساباتها الرسمية على منصة إكس، إن "هذا التقرير من وسيلة إعلامية إيرانية رسمية ليس حقيقيا ومذكرة التفاهم التي نشرها مفبركة بالكامل. ينبغي ألا يصدق أحد كلمة واحدة مما تنشره وسائل الإعلام الإيرانية".



وقال التلفزيون الإيراني الرسمي في وقت سابق، إنه حصل على مسودة إطار عمل أولي غير رسمي لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة.



وأضاف أنه بموجب هذا الإطار ستسمح إيران بعودة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر، بينما ستسحب الولايات المتحدة قواتها العسكرية من محيط إيران، وترفع الحصار البحري المفروض عليها.



وقال التلفزيون الرسمي، إن الإطار الذي يستثني السفن العسكرية، ويفترض أن إيران ستتولى إدارة حركة السفن عبر المضيق بالتعاون مع سلطنة عُمان، لم يُنجز بعد، وإن طهران لن تتخذ أي خطوات من دون "آلية ملموسة للتأكد".



وأضاف أنه إذا جرى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، فربما يُعتمد قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.



وتنبثق مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية الناشئة من محادثات غير مباشرة انطلقت بعد الحرب التي اندلعت في شباط، مع اضطلاع باكستان بدور الوسيط الرئيسي بين طهران وواشنطن.