الأربعاء 2026-05-27 08:49 م

البيت الأبيض: تقرير الإعلام الرسمي الإيراني بشأن مذكرة التفاهم غير صحيح

ب
أرشيفية
 
الأربعاء، 27-05-2026 07:10 م

الوكيل الإخباري-  وصف البيت الأبيض الأربعاء، مسودة التفاهم التي عرضها التلفزيون الإيراني وتعهّدت بموجبها الولايات المتحدة إنهاء حصارها للموانئ الإيرانية، بأنّها "مفبركة بالكامل".

اضافة اعلان


وقالت الرئاسة الأميركية عبر أحد حساباتها الرسمية على منصة إكس، إن "هذا التقرير من وسيلة إعلامية إيرانية رسمية ليس حقيقيا ومذكرة التفاهم التي نشرها مفبركة بالكامل. ينبغي ألا يصدق أحد كلمة واحدة مما تنشره وسائل الإعلام الإيرانية".

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي في وقت سابق، إنه حصل على مسودة إطار عمل أولي غير رسمي لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة.


وأضاف أنه بموجب هذا الإطار ستسمح إيران بعودة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر، بينما ستسحب الولايات المتحدة قواتها العسكرية من محيط إيران، وترفع الحصار البحري المفروض عليها.


وقال التلفزيون الرسمي، إن الإطار الذي يستثني السفن العسكرية، ويفترض أن إيران ستتولى إدارة حركة السفن عبر المضيق بالتعاون مع سلطنة عُمان، لم يُنجز بعد، وإن طهران لن تتخذ أي خطوات من دون "آلية ملموسة للتأكد".


وأضاف أنه إذا جرى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، فربما يُعتمد قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.


وتنبثق مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية الناشئة من محادثات غير مباشرة انطلقت بعد الحرب التي اندلعت في شباط، مع اضطلاع باكستان بدور الوسيط الرئيسي بين طهران وواشنطن.


واندلعت الحرب بعد تصعيد حاد بين إيران وإسرائيل في وقت سابق من هذا العام، إذ تبادل الجانبان الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة، مما أدى إلى تعطيل حركة الشحن في الخليج، وجر الولايات المتحدة إلى التدخل العسكري، وأثار مخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية وفاة و13 إصابة إثر تصادم مركبتين في جرش

ب

أخبار محلية كبار ضباط القوات المسلحة يعودون المرضى في المستشفيات العسكرية

ل

أخبار محلية مراكز الإصلاح والتأهيل تعزز تواصل النزلاء مع ذويهم خلال عيد الأضحى

ي

أسواق ومال إنتاج المصافي في الكويت يهبط للنصف وسط تداعيات الحرب على إيران

ل

أسواق ومال المركزي الأوروبي: حرب إيران تهدد الاستقرار المالي في أوروبا

ب

عربي ودولي ترامب: الولايات المتحدة لن تخفف العقوبات المفروضة على إيران مقابل اليورانيوم

اه

عربي ودولي عودة جزئية للإنترنت إلى إيران بعد انقطاع متواصل منذ ثلاثة أشهر

ب

عربي ودولي دولة تعلن عن خفض أسعار البنزين والديزل لمدة أسبوع



 
 






الأكثر مشاهدة

 