البيت الأبيض: تهديد الحوثيين يجبر 75% من سفننا على تجنب البحر الأحمر

وقال والتز عبر شبكة "سي بي إس" إنّ "75% من شحناتنا البحرية التي ترفع العلم الأميركي تُضطر إلى المرور عبر الساحل الجنوبي لأفريقيا بدلاً من قناة السويس".
وقد توقفت هجمات الحوثيين مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في غزة يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الحوثيين استأنفوها قبل أسبوع، وتوعّدوا بتكثيفها طالما استمرت إسرائيل في ضرباتها على القطاع الفلسطيني المدمّر.
الجزيرة
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