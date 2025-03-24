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البيت الأبيض: تهديد الحوثيين يجبر 75% من سفننا على تجنب البحر الأحمر

البحرية الأميركية عززت انتشارها في البحر الأحمر عقب هجمات الحوثيين
البحرية الأميركية عززت انتشارها في البحر الأحمر عقب هجمات الحوثيين
 
الإثنين، 24-03-2025 07:31 ص
الوكيل الإخباري-  قال مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز، أمس الأحد، إن ثلاثة أرباع حركة الشحن الأميركية، التي يجب أن تمر عبر البحر الأحمر، تُضطر حالياً إلى تجنّب المنطقة والمرور عبر الساحل الجنوبي لأفريقيا، بسبب الضربات التي ينفّذها الحوثيون في اليمن.اضافة اعلان


وقال والتز عبر شبكة "سي بي إس" إنّ "75% من شحناتنا البحرية التي ترفع العلم الأميركي تُضطر إلى المرور عبر الساحل الجنوبي لأفريقيا بدلاً من قناة السويس".

وقد توقفت هجمات الحوثيين مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في غزة يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الحوثيين استأنفوها قبل أسبوع، وتوعّدوا بتكثيفها طالما استمرت إسرائيل في ضرباتها على القطاع الفلسطيني المدمّر.

الجزيرة
 
 
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