البيت الأبيض: توقعات باتصال هاتفي بين ترامب وشي خلال أيام

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الوكيل الإخباري- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، الاثنين، إن من المرجح أن يتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال أيام. اضافة اعلان





وليفيت هي الثالثة بين كبار مساعدي ترامب الذين يتوقعون مكالمة هاتفية وشيكة بين الرئيسين لتسوية الخلافات بشأن اتفاقية الرسوم الجمركية التي أُبرمت الشهر الماضي في جنيف، ضمن قضايا تجارية أخرى.