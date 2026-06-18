البيت الأبيض: توقيع مذكرة تفاهم مع إيران بصيغة إلكترونية

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الوكيل الإخباري- قال مسؤول في البيت الأبيض ليل الأربعاء - الخميس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع مذكرة التفاهم مع إيران. اضافة اعلان





دعت مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران طهران إلى فتح مضيق هرمز، والولايات المتحدة إلى رفع حصارها، وإطلاق مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني لمدة 60 يوماً، وإعفاء إيران من بعض العقوبات لتمكينها من بيع النفط خلال هذه الفترة، كما تتضمن حوافز اقتصادية ضخمة في حال توقيع إيران اتفاقاً نووياً نهائياً.



وكشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران والولايات المتحدة توافقتا على أن يكون نص الاتفاق بصيغة إلكترونية، وأن يوقعه رئيسا البلدين.





