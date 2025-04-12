البيت الأبيض: جميع الخيارات مطروحة بشأن برنامج إيران النووي

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت للصحفيين "ستكون هذه محادثات مباشرة مع الإيرانيين، أريد أن يكون ذلك واضحا تماما"، مضيفة "يؤمن الرئيس ترامب بالدبلوماسية والمحادثات المباشرة، والتحدث مباشرة في نفس القاعة".
وأشارت ليفيت إلى أن الرئيس ترامب يريد أن تعلم إيران أن "جميع الخيارات مطروحة" لمنعها من تطوير أسلحة نووية، وذلك قبل المحادثات المقررة السبت بين الوفدين الأميركي والإيراني.
وأضافت "هدف ترامب النهائي هو ضمان عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي"، وأن ترامب يؤمن بالدبلوماسية.
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