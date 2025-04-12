السبت 2025-04-12 01:43 ص
 

البيت الأبيض: جميع الخيارات مطروحة بشأن برنامج إيران النووي

المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت
المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت
 
السبت، 12-04-2025 12:59 ص
الوكيل الإخباري-   أكد البيت الأبيض الجمعة أن المحادثات الأميركية مع إيران ستكون مباشرة، رغم نفي طهران، في حين يستعد الجانبان لجولة تفاوض الأسبوع الحالي في سلطنة عُمان.اضافة اعلان


وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت للصحفيين "ستكون هذه محادثات مباشرة مع الإيرانيين، أريد أن يكون ذلك واضحا تماما"، مضيفة "يؤمن الرئيس ترامب بالدبلوماسية والمحادثات المباشرة، والتحدث مباشرة في نفس القاعة".

وأشارت ليفيت إلى أن الرئيس ترامب يريد أن تعلم إيران أن "جميع الخيارات مطروحة" لمنعها من تطوير أسلحة نووية، وذلك قبل المحادثات المقررة السبت بين الوفدين الأميركي والإيراني.

وأضافت "هدف ترامب النهائي هو ضمان عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي"، وأن ترامب يؤمن بالدبلوماسية.
 
gnews

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