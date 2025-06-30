البيت الأبيض: رئيس وزراء كندا رضخ لترامب بشأن الضريبة الرقمية

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت في مؤتمرها الصحفي اليومي: "الأمر بسيط للغاية. لقد رضخ رئيس الوزراء كارني وكندا للرئيس ترامب والولايات المتحدة".
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