البيت الأبيض: رئيس وزراء كندا رضخ لترامب بشأن الضريبة الرقمية

10:47 م

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الوكيل الإخباري- قال البيت الأبيض، الاثنين، إن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني "رضخ" لدونالد ترامب، بعد أن أسقطت كندا ضريبة على شركات التكنولوجيا الأميركية دفعت الرئيس الأميركي إلى إلغاء المحادثات التجارية. اضافة اعلان





وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت في مؤتمرها الصحفي اليومي: "الأمر بسيط للغاية. لقد رضخ رئيس الوزراء كارني وكندا للرئيس ترامب والولايات المتحدة".