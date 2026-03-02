البيت الأبيض: روبيو وهيغسيث أمام الكونغرس الثلاثاء للدفاع عن العملية العسكرية

الوكيل الإخباري- سيمثل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث أمام الكونغرس الثلاثاء لإطلاع المشرعين على التقدم المحرز في العملية العسكرية ضد إيران، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأحد.

