البيت الأبيض: روبيو وهيغسيث أمام الكونغرس الثلاثاء للدفاع عن العملية العسكرية

وقال الناطق باسم البيت الأبيض ديلان جونسون إن روبيو وهيغسيث ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ورئيس الأركان العامة الجنرال دان كاين "سيقدمون إحاطة لأعضاء مجلسَي الكونغرس الثلاثاء" بشأن الهجوم على إيران.
