الإثنين 2026-03-02 05:05 ص

البيت الأبيض: روبيو وهيغسيث أمام الكونغرس الثلاثاء للدفاع عن العملية العسكرية

البيت الأبيض يحدد 19 شباط موعداً لاجتماع "مجلس السلام" لغزة
البيت الأبيض
 
الإثنين، 02-03-2026 03:34 ص

الوكيل الإخباري-   سيمثل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث أمام الكونغرس الثلاثاء لإطلاع المشرعين على التقدم المحرز في العملية العسكرية ضد إيران، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأحد.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض ديلان جونسون إن روبيو وهيغسيث ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ورئيس الأركان العامة الجنرال دان كاين "سيقدمون إحاطة لأعضاء مجلسَي الكونغرس الثلاثاء" بشأن الهجوم على إيران.

 
 


