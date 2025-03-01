البيت الأبيض: زيلينسكي تصرف بعدائية تجاه نائب الرئيس الأمريكي

الوكيل الإخباري- صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفات، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أبدى سلوكا عدائيا تجاه جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي خلال الاجتماع في البيت الأبيض.



وخلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قالت ليفات: "كان الرئيس دونالد ترامب متحمسا للصفقة الاقتصادية المخطط لها، لكن زيلينسكي تصرف بعدائية تجاه نائب الرئيس أمام الكاميرات واختار أن يوجه له الإهانة. وكما قال الرئيس ترامب، كان من الجيد أن الكاميرات سجلت الحادثة، ليشاهد الشعب الأمريكي والعالم ما كان فريق ترامب يتعامل معه خلف الأبواب المغلقة أثناء المفاوضات مع أوكرانيا".

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وأضافت المتحدثة أن زيلينسكي يرفض الاعتراف بحقيقة الوضع على الأرض، في الوقت الذي يموت فيه الأوكرانيون في القتال، مشيرة إلى أن موقفه يعكس توترا متزايدا في العلاقات بين كييف وواشنطن.



وفي سياق متصل، كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن زيلينسكي كان يخطط للدخول في مواجهة مباشرة مع ترامب ونائبه فانس خلال الاجتماع، لكنه لم يكن يتوقع رد الفعل القاسي من الجانب الأمريكي.



وفي حديثه مع "فوكس نيوز"، قال بيسنت إن بعض الديمقراطيين زعموا أن ترامب وفانس تعمدا إثارة الخلاف لتقويض موقف زيلينسكي، لكنه أضاف: "أعتقد أن زيلينسكي كان يهدف إلى ذلك منذ البداية، لكنه فوجئ بشدة الرد الذي واجهه".



وأكد بيسنت أنه شعر بالصدمة إزاء سلوك زيلينسكي أمام الكاميرات وأمام العالم أجمع، معتبرًا أن هذه المواجهة تعكس التوتر المتزايد بين واشنطن وكييف، خاصة في ظل الجدل حول استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.



تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل الدعم الأمريكي لأوكرانيا، خصوصًا بعد تلميحات إدارة ترامب إلى إمكانية تقليص المساعدات العسكرية، وهو ما قد يزيد من تعقيد موقف زيلينسكي في الداخل والخارج.