البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية

الأربعاء، 07-01-2026 08:23 م
الوكيل الإخباري- أعلنت الولايات المتحدة، عبر البيت الأبيض، أن عائدات النفط الفنزويلي ستذهب إلى حسابات أمريكية.


كما أفاد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستعلق بشكل انتقائي بعض العقوبات المفروضة على فنزويلا للسماح بمبيعاتها النفطية.

وأعلنت وزارة الطاقة الأمريكية رفعًا جزئيًا للقيود المفروضة على قطاع الطاقة الفنزويلي، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان التصدير القانوني للنفط ومشتقاته إلى الأسواق العالمية.

وتعتزم السلطات الأمريكية ممارسة السيطرة الصارمة على جميع الإمدادات: سيتم نقل النفط من وإلى فنزويلا حصريًا عبر ما يسمى بالقنوات القانونية والمصرح بها، بما يتوافق مع القانون الأمريكي ومصالح الأمن القومي.

ويركز برنامج وزارة الطاقة بشكل خاص على عملية الإنتاج، ونظرًا للزوجة العالية للنفط الخام الفنزويلي، ستبدأ الولايات المتحدة بتزويد البلاد بمخففات (نفط خام خفيف). هذه المخففات ضرورية لمزج النفط الخام الثقيل وتحسين جودته، مما سيسهم في تعزيز الإنتاج وتسهيل نقله.

