البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى محادثات مع قادة عدة دول حول الوضع في مضيق هرمز.

كما أشار البيت الأبيض على لسان المتحدثة باسمه إلى أن الولايات المتحدة تطالب حلفاءها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز.