البيت الأبيض: قطر ومصر جزء من المفاوضات بين حماس وإسرائيل

الوكيل الإخباري- قال البيت الأبيض ان إسرائيل اتخذت إجراءات للتعامل مع المطالب الأميركية بشأن الوضع الإنساني في غزة.

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وبين البيت الأبيض أ "ما نراه في غزة مروع لكننا نواصل المناقشات مع الإسرائيليين لتحسين الوضع الإنساني".



وأضاف "نعتقد أن هناك طرقا ومبادرات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل، وقطر ومصر منخرطتان بقوة في ذلك".

وأشار إلى ان "قطر ومصر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل ونريد مواصلة الجهود".



