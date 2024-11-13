البيت الأبيض: قطر ومصر جزء من المفاوضات بين حماس وإسرائيل

وبين البيت الأبيض أ "ما نراه في غزة مروع لكننا نواصل المناقشات مع الإسرائيليين لتحسين الوضع الإنساني".
وأضاف "نعتقد أن هناك طرقا ومبادرات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل، وقطر ومصر منخرطتان بقوة في ذلك".
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