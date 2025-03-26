البيت الأبيض: قواتنا ضربت عشرات الأهداف للحوثيين

الوكيل الإخباري- افاد البيت الأبيض ان الضربات الأخيرة في اليمن أدت إلى مقتل عدد من القادة الحوثيين.

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وأضاف "قواتنا ضربت عشرات الأهداف للحوثيين ودمرت منشآت القيادة والتحكم التابعة لهم".



وبين ان ضعف إدارة جو بايدن أدى إلى تعزيز قدرات الحوثيين وهو ما تواجهه إدارة دونالد ترامب اليوم.