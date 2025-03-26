الأربعاء 2025-03-26 09:38 م
 

البيت الأبيض: قواتنا ضربت عشرات الأهداف للحوثيين

البيت الابيض
البيت الابيض
 
الأربعاء، 26-03-2025 09:03 م

الوكيل الإخباري-   افاد البيت الأبيض ان الضربات الأخيرة في اليمن أدت إلى مقتل عدد من القادة الحوثيين.

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وأضاف "قواتنا ضربت عشرات الأهداف للحوثيين ودمرت منشآت القيادة والتحكم التابعة لهم".


وبين ان ضعف إدارة جو بايدن أدى إلى تعزيز قدرات الحوثيين وهو ما تواجهه إدارة دونالد ترامب اليوم.


واشار الى ان الرئيس ترامب وفريقه يعملون على استعادة القوة الأميركية.

وتابع "نفذنا أكثر من 100 ضربة على أهداف للحوثيين وسنستمر في ذلك حتى نستعيد حرية الملاحة".

 
gnews

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