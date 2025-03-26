البيت الأبيض: قواتنا ضربت عشرات الأهداف للحوثيين

وأضاف "قواتنا ضربت عشرات الأهداف للحوثيين ودمرت منشآت القيادة والتحكم التابعة لهم".
وبين ان ضعف إدارة جو بايدن أدى إلى تعزيز قدرات الحوثيين وهو ما تواجهه إدارة دونالد ترامب اليوم.
واشار الى ان الرئيس ترامب وفريقه يعملون على استعادة القوة الأميركية.
وتابع "نفذنا أكثر من 100 ضربة على أهداف للحوثيين وسنستمر في ذلك حتى نستعيد حرية الملاحة".
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