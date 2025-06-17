الثلاثاء 2025-06-17 08:36 ص
 

البيت الأبيض: لا هجوم أميركي على إيران والوضع دفاعي بحت

واشنطن أعلنت نشر قدرات عسكرية إضافية في الشرق الأوسط
واشنطن أعلنت نشر قدرات عسكرية إضافية في الشرق الأوسط
 
الثلاثاء، 17-06-2025 07:08 ص
الوكيل الإخباري-   نفى المتحدث باسم البيت الأبيض أليكس فايفر، الإثنين، التقارير التي لمّحت إلى أن الولايات المتحدة تشن هجوماً على إيران، قائلاً إن الولايات المتحدة "تتخذ وضعية دفاعية" في الشرق الأوسط.اضافة اعلان


وربطت تقارير صحفية منشوراً للرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب فيه من سكان طهران "إخلاءها فوراً"، بما قالته وسائل إعلام إيرانية لاحقاً.

فعقب منشور ترامب الذي أثار الشكوك بشأن مشاركة الولايات المتحدة في الهجوم على إيران، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع عدة انفجارات وإطلاق نار كثيف من الدفاعات الجوية في طهران، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه الانفجارات ترتبط بالتصعيد العسكري مع إسرائيل أم أنها وقعت لسبب آخر.

لكن فايفر قال على منصة "إكس"، إن "القوات الأميركية تحافظ على وضعها الدفاعي وهذا لم يتغير".
وأضاف: "سندافع عن المصالح الأميركية".

وكان البيت الأبيض أعلن، الإثنين، أن ترامب سيغادر قمة مجموعة السبع مبكراً، ويعود إلى واشنطن ليلاً، وذلك بعد منشوره الغامض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن ترامب قطع حضوره القمة في كندا بسبب "ما يحدث في الشرق الأوسط".

وكتبت ليفيت على منصة "إكس": "قضى الرئيس ترامب يوماً رائعاً في قمة مجموعة السبع، حتى إنه وقع اتفاقية تجارية رئيسية مع المملكة المتحدة ورئيس الوزراء كير ستارمر. الكثير تم إنجازه".

وأضافت: "لكن نظراً لما يحدث في الشرق الأوسط، سيغادر الرئيس ترامب الليلة بعد العشاء مع رؤساء الدول".

سكاي نيوز
 
gnews

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