البيت الأبيض: لا هجوم أميركي على إيران والوضع دفاعي بحت

وربطت تقارير صحفية منشوراً للرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب فيه من سكان طهران "إخلاءها فوراً"، بما قالته وسائل إعلام إيرانية لاحقاً.
فعقب منشور ترامب الذي أثار الشكوك بشأن مشاركة الولايات المتحدة في الهجوم على إيران، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع عدة انفجارات وإطلاق نار كثيف من الدفاعات الجوية في طهران، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه الانفجارات ترتبط بالتصعيد العسكري مع إسرائيل أم أنها وقعت لسبب آخر.
لكن فايفر قال على منصة "إكس"، إن "القوات الأميركية تحافظ على وضعها الدفاعي وهذا لم يتغير".
وأضاف: "سندافع عن المصالح الأميركية".
وكان البيت الأبيض أعلن، الإثنين، أن ترامب سيغادر قمة مجموعة السبع مبكراً، ويعود إلى واشنطن ليلاً، وذلك بعد منشوره الغامض.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن ترامب قطع حضوره القمة في كندا بسبب "ما يحدث في الشرق الأوسط".
وكتبت ليفيت على منصة "إكس": "قضى الرئيس ترامب يوماً رائعاً في قمة مجموعة السبع، حتى إنه وقع اتفاقية تجارية رئيسية مع المملكة المتحدة ورئيس الوزراء كير ستارمر. الكثير تم إنجازه".
وأضافت: "لكن نظراً لما يحدث في الشرق الأوسط، سيغادر الرئيس ترامب الليلة بعد العشاء مع رؤساء الدول".
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
واشنطن تُغلق سفارتها في إسرائيل بسبب التصعيد .. ومواطنيها بلا إجلاء
-
"أكسيوس": اقتراح لعقد اجتماع بين إدارة ترامب وإيران هذا الأسبوع
-
وزير الدفاع الأمريكي: سياستنا في الشرق الأوسط دفاعية ولا نية لشن هجمات ضد طهران
-
الجيش الإسرائيلي يعلن عن ضرب مواقع تخزين وإطلاق صواريخ غرب إيران
-
هل بدأ العد النازلي نحو "القنبلة النووية الإيرانية".. من يصل إليها أولا؟
-
سماع دوي انفجار في تل أبيب ومنطقة وسط إسرائيل
-
ترامب: يجب أن أعود إلى واشنطن في أقرب وقت ممكن
-
السفارة الصينية في إسرائيل تنصح المواطنين بالمغادرة