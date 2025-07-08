الثلاثاء 2025-07-08 08:32 ص
 

البيت الأبيض: مجموعة بريكس تسعى إلى تقويض المصالح الأمريكية

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 08-07-2025 07:22 ص

الوكيل الإخباري- زعمت الإدارة الأمريكية أن مجموعة "بريكس" تسعى لتقويض مصالح الولايات المتحدة، وتعهدت واشنطن بمواجهة هذا المسار المزعوم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي: "بشكل عام، يعتقد الرئيس [الأمريكي دونالد ترامب] أن بريكس تهدف إلى تقويض مصالح الولايات المتحدة".

اضافة اعلان


وأضافت: "المسؤولية العليا للرئيس هي وضع مصالح أمريكا في المقام الأول. ولذلك سيعمل على ضمان معاملة أمريكا بعدل على الساحة العالمية. وسيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم استغلال الدول [الأخرى] للولايات المتحدة وشعبنا لأغراضها الخاصة".


واعترفت ليفيت بأن ترامب "يراقب عن كثب" قمة بريكس الحالية في البرازيل. ووفقا لها، فإن الرئيس الأمريكي "غير مرتاح" لرغبة الدول في التجمع حول بريكس، "بغض النظر عن مدى ضعف أو قوة" الدول التي تتبنى سياسات التجمع.


وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ردا على طلب وكالة "تاس" للتعليق على تصريح ترامب بشأن نيته فرض رسوم تجارية إضافية بنسبة 10% على الدول الداعمة لسياسات "بريكس"، إن موقف المنظمة العالمية هو أنه "لا يوجد فائزون في الحروب التجارية".

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين جيش الاحتلال يعلن حصيلة القتلى والجرحى بـ"كمين" بيت حانون

مصدر يؤكد أن الفحص المبدئي أظهر أن الحريق يرجح أن يكون ناجما عن ماس كهربائي

عربي ودولي حريق بمبنى سنترال مركزي بالقاهرة يعطّل الإنترنت ويُصيب 22 شخصًا

ت

وظائف مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

ؤبعغ

أخبار الشركات بنك الأردن وشركة بيت التصدير يوقعان اتفاقية رعاية للجناح الأردني في معرض دمشق الدولي 2025

الإعلامية المصرية مها الصغير، طليقة الفنان المصري أحمد السقا

فن ومشاهير طليقة الفنان أحمد السقا وسرقة اللوحات الفنية .. ما القصة ؟

ا

أسواق ومال الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض رسوم على السلع الأمريكية بقيمة 116 مليار يورو

"عبق اللون" مبادرة إبداعية تتألّق في مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025

مهرجان جرش "عبق اللون" مبادرة إبداعية تتألّق في مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي ترامب يوجّه بإرسال أسلحة دفاعية إضافية إلى أوكرانيا



 
 





الأكثر مشاهدة