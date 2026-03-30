الإثنين 2026-03-30 11:14 م

البيت الأبيض: محادثات إيران تحرز تقدما على الرغم من الموقف المعلن

علما ايران والولايات المتحدة
الإثنين، 30-03-2026 09:58 م

الوكيل الإخباري-   قال البيت الأبيض، الاثنين، إن المحادثات مع إيران مستمرة وتسير على ما يرام، مضيفا أن ما تقوله طهران علنا يختلف عمّا تقوله للمسؤولين الأميركيين في الاجتماعات الخاصة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت "على الرغم من كل المواقف العلنية التي تسمعونها من النظام والتقارير الكاذبة، فإنّ المحادثات مستمرة وتسير على ما يرام. وما يُقال علنا يختلف بالطبع كثيرا عمّا يتم إيصاله إلينا في الاجتماعات الخاصة".

 
 


gnews

