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البيت الأبيض: محادثات السبت مع إيران ستكون مباشرة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعلما الولايات المتحدة وإيران
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعلما الولايات المتحدة وإيران
 
الثلاثاء، 08-04-2025 10:55 م
الوكيل الإخباري-   قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت الثلاثاء إن المحادثات الأميركية الإيرانية التي ستستضيفها سلطنة عُمان السبت ستكون مباشرة، ونفت إصرار إيران على أن المناقشات ستكون غير مباشرة.اضافة اعلان


وأضافت ليفيت "محادثات يوم السبت ستكون مباشرة"، مشيرة إلى أنها ليس لديها مزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال الاثنين 7 نيسان 2025، إنّ الولايات المتحدة ستبدأ محادثات مباشرة رفيعة المستوى مع إيران بشأن برنامجها النووي السبت، في إعلان صادم خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.

وأعرب ترامب للصحفيين في المكتب البيضوي عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع طهران، محذرا من أن إيران ستكون في "خطر كبير" إذا فشلت المحادثات.
 
gnews

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