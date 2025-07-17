الخميس 2025-07-17 11:14 م
 

البيت الأبيض: نتنياهو أقر لترامب بأن استهداف الكنيسة في غزة كان "خطأ"

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أرشيفية
 
الخميس، 17-07-2025 09:59 م

الوكيل الإخباري- أفاد البيت الأبيض بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، بأن الضربة التي استهدفت كنيسة كاثوليكية في غزة كانت "خطأ".

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وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت للصحافيين إن ترامب أجرى اتصالا هاتفيا بنتنياهو بعد "رد فعل غير إيجابي" من جانب الرئيس الأميركي لدى علمه بالضربة.


وأضافت أن "استهداف الإسرائيليين للكنيسة الكاثوليكية كان خطأ، هذا ما قاله رئيس الوزراء للرئيس".

 

وكالات

 
 
gnews

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