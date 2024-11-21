البيت الأبيض: نرفض قرار الجنائية الدولية اعتقال مسؤولين إسرائيليين

وأضاف "قلقون للغاية إزاء اندفاع الادعاء في السعي للحصول على أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين".
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