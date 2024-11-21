 
الخميس 2024-11-21 10:52 م
 

البيت الأبيض: نرفض قرار الجنائية الدولية اعتقال مسؤولين إسرائيليين

البيت الأبيض
البيت الأبيض
الخميس، 21-11-2024 10:43 م

الوكيل الإخباري-  أفاد  البيت الأبيض ان الولايات المتحدة ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين كبار.

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وأضاف "قلقون للغاية إزاء اندفاع الادعاء في السعي للحصول على أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين".

 
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